L'addio della 'Napoli dancer' a Walter Natividade Fortes, l'artista hip-hop è stato trovato in casa senza vita
20 Maggio 2022

E’ ricordato con grande amore e affetto, i messaggi dei suoi amici e colleghi sono stati tantissimi. Ma è ricordato anche per essere stato vittima di una brutale aggressione avvenuta in piazza Bellini nel 2020. In quell’occasione Walter Natividade Fortes fu accoltellato per aver difeso un’amica.

Walter Natividade Fortes trovato in casa senza vita

Aveva 39 anni ed era famoso come Afrolicius Biboy, uno dei ballerini più noti e creativi del panorama hip-hop cittadino. Di origini capoverdiane, Walter è stato trovato senza vita in casa sua. La notizia ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano.

Le indagini

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Al vaglio degli inquirenti c’è anche l’ipotesi suicidio. Sono ancora sconosciuti movente e dinamica dell’eventuale estremo gesto. Da oggi la Napoli che balla è in lutto.