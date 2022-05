0 Facebook “Nonno sta male!”, e gli ‘angeli’ in divisa lo salvano: a Napoli poliziotti aiutano nipotino Nonnino salvato a Pianura dai poliziotti. È stato il nipotino della vittima a chiamare gli agenti del vicino commissariato subito intervenuti Cronaca 16 Maggio 2022 20:22 Di redazione 1'

Una bella notizia è arrivata da Pianura, quartiere dell’area Ovest di Napoli. Un anziano è stato salvato grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia del locale commissariato che hanno chiamato subito il 118. La telefonata ai poliziotti è stata fatta dal nipote della vittima.

Nonnino salvato a Pianura dai poliziotti

“Buongiorno e buona domenica con una storia a lieto fine…stavano effettuando un controllo in via Vicinale Sant’Aniello quando Vincenzo e Agostino, agenti del Commissariato Pianura, sono stati attirati dalla richiesta di aiuto di un ragazzino perché il nonno aveva avuto un malore in casa.

Il post su Facebook

I poliziotti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato l’uomo privo di coscienza, e sono subito intervenuti effettuando le manovre di primo soccorso. In contatto con i medici del 118, hanno praticato un massaggio cardiaco che ha consentito, dopo diversi tentativi, di rianimare l’uomo che ha ripreso a respirare autonomamente“.