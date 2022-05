0 Facebook Bimba investita a Napoli, non è in pericolo di vita ma condizioni restano critiche: milza e rene lesionati Cronaca 15 Maggio 2022 12:09 Di redazione 1'

Aggiornamento sulle condizioni di salute della bimba di 6 anni che giovedì 12 maggio, è stata travolta da una moto nel quartiere San Pietro a Patierno, nel Napoletano, mentre attraversava la strada mano nella mano con la madre.

La dinamica dell’incidente

La bimba è stata investita da una moto che correva ad alta velocità: il tutto è accaduto a San Pietro a Patierno, a via Nuovo Tempio, intorno alle 11. La bimba, dopo l’impatto con il mezzo a due ruote, è volata per diversi metri, mentre la mamma è rimasta illesa. In ospedale anche il 17enne alla guida della moto.

Le condizioni di salute della bimba

La piccola è stata immediatamente trasportata e poi ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli, in codice rosso. Come spiega NapoliToday, la bimba ha un femore rotto e una lesione ad un rene e alla milza. La bimba ha dovuto subire anche delle trasfusioni per un’emorragia interna causata dal violento impatto. Fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se le condizioni restano critiche.