0 Facebook Marano, dramma nel noto bar del centro: ritrovato all’interno il titolare morto News 10 Maggio 2022 10:01 Di redazione 1'

Dramma a Marano, nel Napoletano: ieri, lunedì 9 maggio, il titolare di un noto bar è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua attività commerciale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, a riportare la notizia è Terranostranews.it.

Titolare ‘Ciro Caffè’ ritrovato morto nel suo bar

Intorno alle 15 di ieri lunedì 9 maggio, il titolare del bar ‘Ciro Caffè‘ sito in via Svizzera, traversa di corso Europa, è stato ritrovato morto nella sua attività commerciale. All’esterno della caffetteria immediato l’arrivo dei carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione il titolare della caffetteria sarebbe stato colto da malore durante l’orario di lavoro e si sarebbe accasciato a terra intorno alle 15. L’intervento dei soccorsi è stato vano: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Morte naturale. la pista più probabile

Non si escludono a priori altre piste investigative, ma la più probabile resta quella della morte naturale. Sconvoltii tanti clienti del bar ‘Ciro Caffè‘ in quanto l’attività commerciale è un vero e proprio punto di ritrovo per tantissime persone.