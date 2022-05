0 Facebook Amici, Alessandra Celentano umilia l’allievo in diretta: “Si è sentito male per le sue parole” Spettacolo 6 Maggio 2022 20:18 Di redazione 1'

Davvero incredibile quello che è accaduto ad Amici dove un allievo ha a avuto un malore in seguito alle critiche di Alessandra Celentano. La maestra di danza ha praticamente preso di mira alcuni alunni tra cui Dario Schirone.

Amici, Alessandra Celentano umilia Dario

Secondo le anticipazioni del sito Quellochetuttivoglionosapere, nella semifinale il ballerino sarebbe stato eliminato pertanto la maestra Celentano lo avrebbe criticato a tal punto da farlo scoppiare in lacrime. A difenderlo la sua maestra Veronica Peparini. In seguito alla lite però il ballerino “si è sentito male e si è rivolto alla sua insegnante sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare”. In suo aiuto è accorsa Sissi, che ha con lui un legame speciale. La lite sarebbe iniziata al termine delle esibizioni per il guanto di sfida tra Dario e Michele, lanciato dalla Celentano.

Insomma le critiche della maestra sono troppo severe?