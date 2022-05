0 Facebook Nancy Coppola protagonista sui social, “bomba sexy” inarrestabile: i commenti dei fan News 5 Maggio 2022 13:22 Di redazione 2'

Nancy Coppola ha deciso per la svolta sexy. Si mostra in costume da bagno su Tik Tok come una modella ed è fiera del proprio aspetto fisico e della propria sensualità prorompente. Oltre la canzone, la neomelodica, diventa modella e influencer.

Una vera bomba sexy con costumi da bagno, sia due pezzi che costumi interi, che mettono in risalto le sue forme abbondanti e sensuali. I follower apprezzano le sue scelte e il suo corpo e non vedono l’ora di ammirare i suoi look.

Una svolta decisamente apprezzata da tutti e che è frutto di un lavoro molto duro eseguito dalla neomelodica sul proprio corpo. Qualcuno non apprezza:”Sinceramente preferisco coppola da cantante ora la pubblicità dei costumi sembra inopportuna. Comunque buon lavoro”, ma qualcun altro è pro. Nancy modella e scrive: “Sei bella te e il costume . L’unica cosa noto benché io non sia una professionista che hai spesso trucco molto forte ….qualche volta prova con un trucco meno evidente e più lucente saresti ancora più bella . Questo è una mia sensazione ….te sei ovviamente libera di truccarti come ti senti , sei meravigliosa e bravissima sempre”. Insomma De Gustibus.