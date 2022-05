0 Facebook Romina, uccisa in casa con 15 coltellate, fermato l’ex fidanzato: “Era in spiaggia” Cronaca 3 Maggio 2022 21:54 Di redazione 1'

Per l’omicidio di Romina De Cesare è stato fermato l’ex fidanzato, Pietro Ialongo , 38 anni. La giovane di 36 anni è stata trovata priva di vita in un’appartamento in via del Plebiscito, a Frosinone nel Lazio.

La polizia è entrata in casa dopo una segnalazione dell’attuale compagno della donna insospettito delle ore di silenzio della fidanzata. L’hanno ritrovata già morta, ferita con 15 coltellate all’addome.

Omicidio Romina De Cesare: fermato ex fidanzato

Sulla spiaggia di Sabaudia i carabinieri hanno ritrovato l’ex fidanzato di Romina, piantonato dai militari presso il pronto soccorso dell’ospedale santa Maria Goretti di Latina. L’uomo, dopo essere stato lasciato, ha chiesto alla donna un ultimo incontro. “Non solo voi donne, ma anche voi uomini… distinguetevi da chi le donne, invece di rispettarle, le maltratta…Stop alla violenza sulle donne”. Così scriveva la vittima, alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, sul suo account Facebook.