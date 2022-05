0 Facebook La Canottieri Napoli vince contro la Copral Muri Antichi di Sicilia Sport 2 Maggio 2022 12:39 Di Gianluca Madonna 2'

Copral Muri Antichi-Canottieri Napoli termina 9-11 per i partenopei (parziali di 3-3, 1-3, 2-2, 3-3). Gianluca Confuorto fa cinquina nella trasferta di Catania. Risponde all’appello anche Tozzi inaugurando la seconda frazione di gioco contro le reazioni dei siciliani Scebba e Marangolo, con punti fondamentali. Ad un certo punto della gara si accende il duello tra il siciliano Camilleri e il napoletano Confuorto che mettono a segno tre punti a testa (1 penality per Camilleri) ma segna anche Borrelli. Forte il duello anche tra Baldi e Spampinato. La gara si conclude annullando un goal al capitano Biagio Borrelli e con un espulsione di Baldi per gioco violento. Vince la Canottieri.

Il tabellino

COPRAL MURI ANTICHI-C.C. NAPOLI 9-11

COPRAL MURI ANTICHI: G. Spampinato, A. Scebba 2, V. Nicolosi, D. Zovko, P. Impellizzeri, M. Marangolo 2, S. Camilleri 4, S. Longo, A. Fiorito, V. Belfiore, L. Muscuso 1, A. Schilirò, A. Nifosì. All. Puliafito.

C.C. NAPOLI: G. Cappuccio, A. Zizza, D. Cerchiara, L. Baldi 1, G. Confuorto 5, A. Florena 1, G. Massa 2, L. Orlando, D. Mutariello, V. Tozzi 1, B. Borrelli 1, A. Vitullo, F. Altomare. All. Avagnano.

Arbitri: Pinato e Braghini.