Rissa tra famiglie nel Napoletano, scendono dalla macchina: “Che stai guardando a fare”

Rissa a Casavatore, in provincia di Napoli, dove lo scorso sabato sera due famiglie si sono fronteggiate. Dalle parole alla rissa è stato un attimo, è bastato uno sguardo di troppo e qualche parola poco carina.

Rissa tra famiglie a Casavatore, scendono dalla macchina

I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Sottotenente Esposito a ora di cena. Protagonisti della rissa sono due nuclei familiari che non vanno proprio d’accordo. La lite è scoppiata mentre erano in auto. Da un lato marito, moglie e papà di lei e dall’altro marito, moglie e fratello di lui. Insomma gli sguardi e le paroline hanno acceso la discussione.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato molti cocci a terra. Tutti e 6 denunciati a piede libero per rissa con i 4 coniugi che ne avranno dai tre ai trenta giorni di prognosi.