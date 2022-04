0 Facebook Roma, amante pentito chiede scusa con un messaggio sul cartellone: “Ti prego non mi punire!” News 29 Aprile 2022 15:03 Di Carmine Ubertone 2'

Un cartellone misterioso che sta facendo il giro del web. Un traditore pentito che sta cercando di farsi perdonare in modo ‘plateale‘, dall’altra parte lei che lo ha bloccato sul telefono e sui social. A Roma si è creato il dibattito tra chi crede nel gesto romantico e chi invece pensa sia solamente una delle trovate pubblicitarie.

Il cartellone a Roma

A Roma, in via Baronio, nel quartiere Appio Latino, è uscito fuori un cartellone ‘anonimo‘ che recita: “Ciao More mio, ti scrivo attraverso un cartello per attirare la tua attenzione e dirti che posso cambiare e posso diventare l’uomo della tua vita. Scusami, non mi punire per un momento di pigrizia della nostra storia, ho capito i miei sbagli, dammi un’altra occasione“. Come riporta ‘Il Messaggero‘ sui social si dibatte anche tra chi consiglia all’ipotetica donna di troncare ogni tipo di discorso e chi invece sogna un lieto fine. Adesso è partita la caccia all’autore del cartellone.

Il cartellone a Napoli

Anche a Napoli, in via Gallileo Ferraris, abbiamo assistito ad una cosa simile: un cartellone pubblicitario, sfondo bianco e sulla sinistra una rosa i cui petali formano un cuore. Al centro, in alto, una scritta di colore rosso: “Cercasi anima gemella“. Che sia una nuova moda di mandare messaggi? Ai posteri l’ardua sentenza.

