Annuncio per l'anima gemella a Napoli, il cartellone pubblicitario scatena la curiosità dei cittadini: "Vorrei un figlio. Mi basti che sia colta, onesta e per bene" Annuncio per l'anima gemella a Napoli. La segnalazione alla redazione di Vocedinapoli.it. La foto inviata da un passante Cronaca 23 Aprile 2022 18:07 Di Andrea Aversa

Un cartellone pubblicitario, sfondo bianco e sulla sinistra una rosa i cui petali formano un cuore. Al centro, in alto, una scritta di colore rosso: “Cercasi anima gemella“. È ciò che è impresso sopra un manifesto di grandi dimensioni sito in via Galileo Ferraris a Napoli.

Annuncio per l’anima gemella a Napoli

L’immagine che ci è stata segnalata e inviata da un cittadino, sta scatenando la curiosità dei napoletani. Protagonista Stefano, un avvocato che sta cercando una donna con “nobiltà d’animo di altri tempi” per costruire una famiglia. Questo il testo scritto sul cartellone.

Il cartellone

“Sono Stefano, un direttore di banca di anni 49. Cerco una ragazza di anni 23-33, single (non separata, divorziata), signorile, di buona famiglia, colta (avvocato, professoressa, medico), di sani principi, amante della vita tranquilla e degli animali, per matrimonio e che possa darmi un figlio. Non ho assolutamente preferenze fisiche, cerco soprattutto una persona che sia perbene, cara, seria onesta, con cuore e nobiltà d’animo di altri tempi. Bacioni. Per contatti (si richiede massima serietà, no perditempo. Denuncerei le persone con diverse e cattive intenzioni): stefano1972b@libero.it“.