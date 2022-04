0 Facebook Sconcerto all’ospedale Pellegrini, prima sedava i pazienti e poi gli rubava l’oro: nei guai un infermiere Cronaca 29 Aprile 2022 12:18 Di Carmine Ubertone 1'

Sconcerto per quanto accaduto in un noto ospedale del Napoletano. Un operatore socio-sanitario sedava i pazienti per poi sottrarre loro gli anelli d’oro. La polizia è riuscita a beccare l’uomo che è finito agli arresti domiciliari grazie alle immagini di video sorveglianza e alcune testimonianze.

29enne sedava pazienti e poi rubava anelli d’oro

Un infermiere di 29 anni è finito nei guai. Su di lui pendono le accuse di rapina pluriaggravata ai danni di due pazienti dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli. L’uomo fa parte di una società esterna. Il piano si divideva in due parti: somministrava sedativi ai pazienti anche se non previsto dal loro piano terapeutico e poi gli sottraeva gli anelli d’oro. Il 29enne è stato sospeso dal lavoro e messo ai domiciliari.

Decisive le testimonianze e le immagini di video-sorveglianza

Per i poliziotti sono state decisive le dichiarazioni rese dalle ‘vittime’ dell’operatore socio-sanitario, ma anche le immagini del sistema di videosorveglianza dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.