Marito tradito chiede 600mila euro di risarcimento all'amante: "L'ha istigata a tradirmi" 26 Aprile 2022

Un risarcimento per adulterio è quanto il marito della donna ha chiesto all’amante. Una storia che sembrerebbe assurda, ma che tutto sommato è pura realtà.

Secondo quanto riporta il Messaggero, l’uomo tradito e si è rivolto alla Corte d’Appello di Perugia per avere questo risarcimento. Aveva persino prove del tradimento: la moglie e l’amante in albergo. Una storia però finita malissimo. La richiesta di istigazione al tradimento ovviamente non è stata accolta!

L’uomo non solo non ha ottenuto i 600mila euro che richiedeva ma sarà costretto a pagare migliaia di euro per le spese legali in quanto i giudici hanno dato ragione all’amante con questa motivazione: “il diritto di autodeterminazione, nonché della propria libertà sessuale, costituzionalmente garantiti”.