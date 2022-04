0 Facebook Saviano, si finge avvocato: la vittima chiama i carabinieri e fa arrestare il truffatore Lo scherzo del finto avvocato. L'episodio a Saviano ma la vittima ha allarmato i militari che hanno preparato la 'trappola' Cronaca 24 Aprile 2022 19:45 Di redazione 1'

“Buonasera sono l’avvocato di suo figlio. I carabinieri lo hanno arrestato e per uscire di carcere servono 14mila euro“. Erano le 21 e così sarebbe iniziata così la telefonata ricevuta da un 57enne di Saviano. L’uomo, complici le campagne di sensibilizzazione promosse del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, non è caduto in trappola.

Lo scherzo del finto avvocato

Una volta riagganciato ha chiamato il 112 e raccontato tutto. I militari della stazione di Saviano hanno raccolto la segnalazione e pianificato tutto, lasciando che il “legale” fosse attirato in trappola. Si sono posizionati in casa della vittima e attorno alla palazzina, anche in borghese. Quando Eugenio Cicio, 39enne di Napoli, si è presentato al citofono e poi alla porta sono immediatamente scattate le manette. Sottoposto ai domiciliari, rimane ora in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di tentata truffa.