0 Facebook Aversa, rissa furibonda tra fujenti durante la processione. Borrelli: “La Chiesa deve dire no a questo!” Cronaca 21 Aprile 2022 16:17 Di redazione 2'

Incredibile quanto accaduto durante la processione della Madonna dell’Arco ad Aversa, comune del Casertano. Improvvisamente è scoppiata una furibonda rissa tra fujenti di due diversi circoli. Grande sdegno da parte dei cittadini e delle Istituzioni locali che avrebbero abbandonato l’evento per via dell’increscioso accaduto.

Scatta la rissa tra fujenti durante la processione della Madonna dell’Arco

Desta scalpore quanto accaduto ad Aversa, in piazza Sant’Anna, durante la processione della Madonna dell’Arco delle festività pasquali. Durante l’evento è scoppiata una violenta rissa tra fujenti di due circoli diversi. Il parroco Don Carmine Schiavone, presente alle celebrazioni, sarebbe intenzionato a relazionare il tutto alla Diocesi per far prendere i vari provvedimenti.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha condannato l’episodio di violenza: “Da anni denunciamo i legami che, in alcuni contesti, esistono tra fujenti e criminalità. La chiesa dovrebbe assolutamente rinnegare questi soggetti ed allontanarli – ha spiegato il politico che poi aggiunge – Nelle associazioni dei fujenti ci sono troppi elementi legati agi ambienti criminali, quel che è accaduto ad Aversa e la situazione di Casavatore lo testimoniano. Questo fa sì che spesso le processioni e le manifestazioni religiose si trasformino in omaggi a boss, camorristi e delinquenti. La Chiesa deve dire no a tutto questo“.

IL POST DI FRANCESCO BORRELLI