Simona Ventura innamorata di Napoli: "Tu e la tua gente siete energia pura" Spettacolo 20 Aprile 2022

Simona Ventura ha trascorso qualche giorno in vacanza tra Napoli e Ischia con il suo compagno Giovanni Terzi e figli. La famiglia allargata ha potuto ammirare le meraviglie del capoluogo campano, godendosi anche qualche giornata nell’isola verde. Insomma pare proprio non si sia fatta mancare niente.

Le vacanze a Napoli di Simona Ventura

Tra pizza, mozzarella e shopping di pastori, Simona Ventura si è lasciata trasportare dall’energia partenopea. E al termine di questa vacanza ha fatto una meravigliosa dedica alla città e alla sua gente. Pubblicando gli scatti dei momenti più salienti della vacanza, ha scritto: “Quanto sei meravigliosa #Napoli!!!♥️ Dopo 3 anni è stato bellissimo rincontrarti! Tu e la tua gente siete ENERGIA PURA!!Ci vediamo presto”.

In un altro post in cui ha documentato una gita nei negozi di San Gregorio Armeno e da Marinella, ha scritto: “Concludo (purtroppo e solo per ora) questa carrellata sulla bella #Napoli ♥️ parlando di un mestiere che va scomparendo: quello degli #artigiani, in cui l’ #italia 🇮🇹 non ha eguali nel mondo!!! Le cravatte di Marinella sono al collo dei potenti del nostro pianeta. In più, altro simbolo di eleganza, secondo me, @divirgilioarte1830 con i suoi presepi e le sue statuine sempre all’avanguardia, ha reso famosissima la sua via San Gregorio Armeno, polo di attrazione per milioni di turisti da tutto il mondo. Eccellenze che vanno PROTETTE e SOSTENUTE!!”.

