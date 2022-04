0 Facebook Camorra a Napoli, si pente l’ex boss Luigi Cimmino Si pente il boss Luigi Cimmino. Era a capo dell'omonimo sodalizio criminale egemone nel quartiere collinare del Vomero. È detenuto Cronaca 15 Aprile 2022 15:37 Di redazione 1'

Ha deciso di collaborare con la giustizia. Una decisione che potrebbe causare un terremoto all’interno della criminalità organizzata partenopea. Si è infatti pentito l’ex boss del Vomero Luigi Cimmino.

Si pente il boss Luigi Cimmino

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il pm Henry John Woodcock ha già depositato alcuni verbali durante l’udienza preliminare, in merito alle vicende caratterizzate da racket ed estorsioni nel settore ospedaliero.

La collaborazione con la giustizia

“Ho deciso di cambiare veramente vita perché sono stanco“, avrebbe dichiarato Cimmino. Quest’ultimo aveva manifestato la volontà di collaborare con la giustizia già nel 2018. Azione ritenuta dalla Procura come un falso pentimento, probabilmente per ottenere qualche beneficio. Lo stesso ex capo clan avrebbe affermato di essere stato bloccato dalla sua famiglia per paura.