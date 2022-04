0 Facebook Colpita da un malore si dirige in ospedale in auto ma muore nel tragitto: addio a Maria Carmela Sabatino News 14 Aprile 2022 17:43 Di redazione 1'

Dramma ad Aversa, una donna è morta nella sua auto mentre si dirigeva in ospedale dopo essere stata colpita da un malore. E’ accaduto nella tarda mattinata di giovedì, aveva avvertito un malessere e per non attendere i soccorsi aveva deciso di recarsi autonomamente in ospedale.

Le sue condizioni però devono essere peggiorate proprio mentre si dirigeva presso il noscomio. Così ha accostato in via della Libertà dove alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. La donna è stata trasportata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove però è arrivata già morta. Si chiamava Maria Carmela Sabatino e aveva 57 anni. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale nonché il magistrato di turno. Accertata la causa del decesso naturale, la salma della donna è stata restituita ai familiari.