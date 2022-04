0 Facebook Paura in via Toledo, uomo cade sul marciapiede e batte la testa: soccorsi e Polizia sul posto News 13 Aprile 2022 20:00 Di redazione 2'

Momenti di paura si sono vissuti questo mercoledì pomeriggio in via Toledo, nel cuore di Napoli. Un signore, di circa 60 anni, poco dopo le 18 ha perso l’equilibrio sul marciapiede ed è caduto battendo la testa. Soccorso da una signora che era con lui, dai passanti e da alcuni commercianti che sono subito intervenuti per dare una mano.

Signore cade in via Toledo

In tanti si sono avvicinati al malcapitato che ha riportato diverse escoriazioni. Un commerciante ha poi prestato una seduta alla signora che era con il malcapitato, la donna ha provveduto a fasciargli la testa ‘alla buona’ in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due volanti della squadra mobile e i vigili urbani che si trovavano già in via Toledo.

L’uomo ha atteso l’arrivo dell’ambulanza seduto per terra, probabilmente per evitare di muoversi dopo la botta alla testa. Gli operatori del 118 quando sono giunti sul posto hanno provveduto a effettuare i primi accertamenti del caso, per poi trasportare il signore in ospedale, quando sono arrivati i soccorsi era cosciente. Sgomento nella affollata via Toledo, molti passanti hanno lamentato lo stato in cui si trova il marciapiede, che in molti punti è dissestato ed è dunque facile perdere l’equilibrio e cadere.

Le immagini dell’incidente