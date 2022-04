0 Facebook Tutta Barano in lutto per la scomparsa di Angelo Di Iorio: il toccante messaggio in suo onore Cronaca 13 Aprile 2022 17:14 Di redazione 2'

L’intera comunità di Barano, nell’Ischitano, è in lutto per la morte di Angelo Di Iorio. Aveva 47 anni ed è stato portato via, in pochissimo tempo, da una malattia assurda e improvvisa. Come raccontato in un toccante ricordo pubblicato da ‘Il Dispariquotdiano.it‘, l’uomo era un ragazzo forte, sempre sorridente ed educato. Lascia una moglie, Stefania e due figlie Ludovica e Federica.

L’addio ad Angelo Di Iorio

Tanto il dolore per la scomparsa di Angelo Di Iorio, soprannominato ‘Angioletto‘. L’uomo – come raccontato nel toccante messaggio – ‘Amava molto vedere le partite di calcio per seguire la sua squadra del cuore. Era un uomo felice con poco, delle solite cose: amici, quando era libero dal lavoro, ma soprattutto la sua famiglia e quella poi creata con la moglie Stefania Lombardi‘.

Il toccante messaggio

Il bellissimo ricordo in omaggio ad ‘Angioletto‘ su ‘Il Dispariquotdiano.it‘ si conclude con un messaggio alla moglie Stefania: “Cara Stefania coraggio, ma tu lo hai sempre avuto il coraggio e la forza e sai che lui ti amava tanto. Pensa a questo, lui ti sarà vicino, lo avvertirai nei ricordi e ti darà quella voglia di farcela in nome del vostro amore che ha dato due frutti dolci come voi due. Sono vicina a tutti voi e vi stringo forte”.