Arisa a Pozzuoli, la cantante incanterà il Dejavù Club in un concerto piano e voce Eventi 8 Aprile 2022

Grande attesa a Pozzuoli per il concerto di Arisa. La cantante si esibirà domenica 10 aprile al Dejavù Club in un concerto piano e voce. Previsto il sold out per l’arrivo dell’artista divenuta famosa sul Palco dell’Ariston, vincendo il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”, con il brano ‘Sincerità’ nel 2008.

Concerto di Arisa al Dejavù di Pozzuoli

Da allora la carriera di Arisa è stata tutta in ascesa, successi e brani musicali che hanno scalato le vette delle classifiche, partecipazioni a programmi televisivi – ha vinto proprio nel 2021 Ballando con le Stelle – programma in cui tra l’altro ha incontrato l’amore. E proprio mentre si prepara ai tanti progetti futuri, la cantante arriva a Pozzuoli per un concerto che promette di essere emozionante.

Arisa ha scelto di esibirsi cantando e suonando il piano, una formula molto gradita dal pubblico del Dejavù Club di Pozzuoli, locale che ha ospitato in passato artisti dal calibro di Enzo Gragnaniello , Tony Momrelle degli Incognito e gli Almamegretta .