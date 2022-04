0 Facebook 30enne accoltellato a Secondigliano: è in pericolo di vita, indagini in corso . La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore Cronaca 8 Aprile 2022 16:33 Di redazione 1'

E’ in fin di vita Luigi De Falco, il ragazzo di 30 anni accoltellato ieri sera a Secondigliano, quartiere di Napoli. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono critiche, i diversi colpi di fendente hanno danneggiato in maniera grave alcuni organi interni.

Accoltellato Luigi De Falco, la prima ricostruzione

Tutta Napoli si stringe attorno a Luigi De Falco, 30enne accoltellato ieri a Secondigliano. Come spiega l’edizione de ‘Il Mattino’, da una prima ricostruzione il ragazzo si trovava in Corso Italia quando una o più persone l’hanno colpito a suon di coltellate fino a lasciarlo steso in terra in una pozza di sangue.

Luigi De Falco è in gravi condizioni

Luigi De Falco è in gravi condizioni nonostante l’immediato intervento dei soccorsi sanitari. Il ragazzo rischia la vita. Indagano sul tragico episodio di violenza avvenuto nell’area settentrionale di Napoli, gli agenti del Commissariato di Secondigliano che si sono subito messi all’opera per ricostruire la dinamica dell’accaduto.