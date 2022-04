0 Facebook Francesco Facchinetti senza filtri parla della sua malattia: “Ve lo devo dire, ho un disturbo della personalità narcisista” Spettacolo 7 Aprile 2022 16:25 Di redazione 2'

Francesco Facchinetti ha deciso di raccontarsi e svelare qualcosa di sé che non aveva mai detto. “Mi definisco onnivoro, egocentrico e narcisista. Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche”. Senza filtri l’uomo si racconta in maniera inedita nel podcast di Luca Casadei di “One More Time”.

Francesco Facchinetti si confida

Per quanto riguarda il mondo della musica, il42enne svela cosa è accaduto dopo la conduzione di X Factor: “Appena arrivato mandai via la vecchia guardia degli autori Rai, volevo un mio team di giovani. Andò bene, ma diedi fastidio a un po’ di gente. Appena sbagliai me la fecero pagare. Da golden boy della Tv italiana diventai un ‘appestato’, vietato ogni studio televisivo”.

Quando son stato a terra i hanno aiutati pochi, come Nesli e Frank Matano: “Fin da piccolo – racconta – volevo una sorta di riscatto sociale, conquistare cose. Negli ultimi 10 anni ho lavorato molte ore al giorno per comprarmi un quadro di Andy Warhol. Ogni giorno mi chiedevo: ‘Perché ti alzi?’, ‘Per comprare un quadro di Andy Warhol’, mi rispondevo. Ogni tanto mia madre mi chiede: ‘Perché giri con una Rolls Royce da 3-400mila euro?’ e io dico: ‘Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole’. Sono cose materiali? Sì. È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano. Non significa che se metto il mio sedere su una Panda muoio. Ma significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato”, conclude Facchinetti.