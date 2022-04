0 Facebook Trovato senza vita Antimo Iannotta, il corpo dell’uomo era in un burrone Trovato senza vita Antimo Iannotta. La famiglia della vittima non aveva sue notizie da 24 ore. Il tragico epilogo dopo le ricerche Cronaca 4 Aprile 2022 10:16 Di redazione 1'

Non si avevano sue notizie da circa 24 ore. La famiglia di Antimo Iannotta ne aveva denunciato la scomparsa alle autorità. Dopo le dovute ricerche da parte di forze dell’ordine e vigili del fuoco ecco il tragico epilogo: il 76enne è stato trovato senza vita.

Trovato senza vita Antimo Iannotta

Iannotta probabilmente è scivolato cadendo in un burrone. Proprio al suo interno è stato trovato il cadavere. Siamo nei pressi del monte Tifata, dove la vittima si era recata per un’escursione. L’uomo era originario di Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua (località in provincia di Caserta).

Le ricerche

La triste notizia è stata riportata da Fanpage. I fatti sono accaduti ieri. L’automobile della vittima è stata trovata nei pressi del luogo della terribile scoperta. Ma di Iannotta nessuna traccia. Poi il dramma.