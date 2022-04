0 Facebook Bambina di 5 anni scomparsa nei boschi, ritrovata dopo 12 ore: “Sta bene” Cronaca 3 Aprile 2022 13:03 Di redazione 2'

Sono state 12 ore di apprensione a Limosano, piccolo comune in provincia di Campobasso, per la scomparsa di Nicole, bambina di 5 anni le cui tracce si erano perdute nella serata di sabato. Poco dopo la mezzanotte i genitori si erano accorti che la piccola non era in casa, un’abitazione in campagna.

Bambina scomparsa nei boschi in Molise, ritrovata Nicole: le sue condizioni

Dopo ore di ricerca – cui hanno partecipato anche moltissimi volontario, oltre che decine di vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino e forze dell’ordine – la piccola è stata ritrovata nei pressi del campo sportivo di Limosano. La bambina avrebbe scavalcato dalla finestra e si sarebbe allontanata da casa: “La bimba stava giocando e la mamma le ha detto di mettere a posto i giocattoli. Poi la mamma è andata a dare il latte al fratellino di un anno a mezzo e a metterlo nel letto. Quando è tornata nella stanza non ha trovato più la bambina. Hanno trovato una sedia vicino alla finestra del piano terra e la finestra aperta”, queste le parole del sindaco di Sant’Angelo Limosano, William Ciarallo.

La piccola Nicole è stata ritrovata nella tarda mattinata di questa domenica. Affidata alla cura dei sanitari, che la stanno sottoponendo ai controlli di rito, pare che stia bene. Le sue condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione.