Guerra in Ucraina, Draghi chiama Putin: dialogo basato sulla fine delle ostilità e le forniture energetiche Al centro delle discussioni gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina e le relazioni bilateral News 30 Marzo 2022

Il premier italiano Mario Draghi ha sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin, come preannunciato, nei giorni scorsi, durante la conferenza stampa dopo il Consiglio Europeo tenuto a Bruxelles. Al centro delle discussioni gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina e le relazioni bilaterali.

Il contenuto della chiamata Tra Draghi e Putin

Oggi pomeriggio si è tenuta una call tra Mario Draghi e Vladimir Putin. Il colloquio – come appreso dall’Ansa da fonti di Palazzo Chigi – ha avuto la durata di circa un’ora. Due i temi al centro delle discussioni: l’esito dei negoziati di pace avvenuti ieri in Turchia e la spiegazione del pagamento del gas russo in Rubli.

La chiamata tra Draghi e Putin: la ricostruzione di un clima di fiducia

Nel corso della chiamata tra il premier italiano e il presidente Russo, come riferisce l’Ansa, Draghi ha sottolineato l’importanza di un’immediata fine delle ostilità. Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia.