0 Facebook La pagliacciata di Conte eletto Presidente del M5S Conte eletto presidente del M5S. Un 'plebiscito' online per un unico candidato. L'ennesima presa in giro di un partito illiberale Politica 29 Marzo 2022 16:23 Di Andrea Aversa 2'

Finalmente, dopo la zampata della magistratura è arrivato il nuovo esito delle votazioni online. Quel sistema dal sistema di dubbia trasparenza reso come l’esempio supremo di democrazia diretta e rappresentativa: Giuseppe Conte è di nuovo presidente del Movimento 5 Stelle. “Senza un ampio consenso farò un passo indietro“, facile dirlo quando si è l’unico candidato in gara. Infatti il consenso c’è stato ed anche bulgaro: in favore dell’ex premier si è espresso il 94% dei votanti. Su 130mila iscritti hanno però partecipato alla consultazione in 59mila: meno della metà. Solo per questo Conte si sarebbe dovuto dimettere prima ancora di accettare l’incarico.

Conte eletto presidente del M5S

Così è andata in scena l’ennesima pagliacciata in salsa grillina: quella di spacciare per vera un’elezione fittizia. Ma che fine hanno fatto i congressi di partito di un tempo, dove si presentavano più candidati alla leadership e con le proprie linee programmatiche? Come si può pensare di avere una qualsiasi legittimità politica (che per il M5S vuol dire averla anche etica e morale), attraverso un processo che esclude il dialogo e il confronto? E se non si è in grado di averla all’interno del proprio partito, come si può pensare di averla sulla poltrona di presidente del Consiglio?

Il ‘nulla’ grillino

Me lo immagino il povero Avvocato del popolo ad affrontare uno stato di guerra, relazionandosi non solo con gli altri leader del mondo, ma anche con il suo ministro degli Esteri, che da filo putiniano, è diventato un ultrà dell’Europa e dell’atlantismo. Senza considerare che l’attuale inquilino della Farnesina non vede l’ora di rifare le scarpe proprio a Conte. E come lo vedreste quest’ultimo al tavolo con i big del petrolio mentre dice loro che saranno tassati per evitare future speculazioni? Insomma, dispiace per lui brava e onesta persona, ma la politica e i processi liberali che la riguardano sono fenomeni che bisogna conoscere e praticare.