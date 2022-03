0 Facebook Simonetti: Sarà una bella sfida contro l’Arechi. Ci sarà da battagliare Sport 25 Marzo 2022 09:32 Di redazione 3'

La netta vittoria ottenuta contro il Pescara è ormai in archivio ma è ancora tempo di big match per l’Ischia Marine Club che, per l’undicesima giornata del girone 3 del campionato di serie B, affronta alla piscina Simone Vitale di Salerno, fischio d’inizio previsto sabato alle ore 18:00, la Rari Nantes Arechi nello scontro al vertice tra le due formazioni che guidano al momento la classifica anche se la compagine salernitana vanta una partita in più rispetto ai rivali. Carlo Simonetti, il grande ex di giornata ed uno degli elementi di maggior esperienza a disposizione di mister Iacovelli, analizza il momento vissuto dai partenopei e presenta il confronto con la compagine allenata da Ninni Silipo.

Possiamo definire il successo ottenuto contro il Pescara come la vostra miglior prestazione stagionale? Ti aspettavi un’affermazione così netta nelle proporzioni?

La stagione è ancora lunga e la migliore prestazione è quella che devo ancora venire. Credo fortemente nel nostro potenziale di squadra e nel fatto che possiamo fare sempre ed ancora meglio. Sicuramente contro il Pescara abbiamo giocato bene e non mi aspettavo un’affermazione così netta.

Era questa la risposta che volevate dopo la prova poco convincente contro la San Mauro Nuoto?

È stata una vera infusione di stima e fiducia in noi stessi dopo la prestazione contro il San Mauro.

Sabato vi attende la difficile trasferta della Vitale contro la RN Arechi. Che tipo di partita ci possiamo aspettare?

Sabato ci aspetta una bella sfida, in un campo a me molto vicino avendo fatto parte della famiglia dell’Arechi per ben due anni. Conosco l’ambiente e so che ci sarà da battagliare.

Quali fattori saranno decisivi per riuscire a conquistare la vittoria?

Loro sono la medesima squadra dell’anno scorso che ha disputato il campionato di a2 con il valore aggiunto di Bebic, giocatore che per la serie B rappresenta un lusso. Senza dimenticare Gregorio che per me è uno dei migliori elementi di tutta la serie B.

Dopo aver annullato Carlo Di Fulvio possiamo pronosticare un duello all’arma bianca con Gregorio, il bomber della formazione salernitana?

Non so come mister Paolo Iacovelli vorrà impostare la partita ma se dovesse dirmi di nuovo di marcare il loro uomo migliore io senza dubbio non mi tiro indietro per il bene della squadra, per questo aspettatevi questo duello! Comunque a parte loro due quella allenata da Silipo è una squadra giovane con un paio di anni d’esperienza di serie A2.

Quali sono i ricordi più belli del periodo vissuto con la calottina della RN Arechi?

Il ricordo più bello legato all’esperienza vissuta a Salerno è sicuramente la vittoria in gara due play off. Noi quell’anno sfiorammo la promozione in A1 contro il Quinto. Questa volta spero di rivivere la stessa emozione ma con un risultato diverso. Incrociamo le dita.