Un match di basket si è trasformato in una violenta rissa davanti a tanti tifosi al Palazzetto dello Sport, in Viale dei Platani a Cercola, in provincia di Napoli. Domenica sera, durante un incontro valido per il campionato di pallacanestro di Serie C tra la squadra napoletana di Portici e quella casertana di Mondragone è scoppiata una lite, prima tra i cestisti sul parquet, poi tra tifosi e giocatori.

L’intervento dei carabinieri

Per placare il clima di violenza si è reso necessario l’intervento sul posto dei carabinieri della tenenza di Cercola e della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella rissa, se non qualche lieve escoriazione per chi si è trovato nella zuffa. Il pubblico sugli spalti ha assistito con sorpresa a quanto stesse accadendo.

La decisione del direttore di gara

A causa dei tafferugli scoppiati durante il match, il direttore di gara è stato costretto a interrompere la partita. I carabinieri, intervenuti sul posto, dopo aver sedato la rissa e riportato l’ordine, hanno invitato gli spettatori a lasciare il Palazzetto.