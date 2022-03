0 Facebook Arisa da Mara Venier, è scontro, la conduttrice sbotta in diretta: “Non mi di’ stupidate” Spettacolo 20 Marzo 2022 21:00 Di redazione 1'

Arisa e Vito Coppola, spesso protagonisti del gossip, hanno fatto perdere la pazienza a Mara Venier. Ospiti oggi a Domenica In, i due hanno fatto andare in escandescenze la conduttrice a causa delle mezze parole, dette e non dette. Il maestro di ballo e la cantante si sono conosciuti a Ballando con le Stelle.

Nel talent show di Milly Carlucci i due si sono anche baciati. Stufa di girarci intorno, la presentatrice ha dichiarato. “Non mi di’ stupidate Vito, dimme la verità, state insieme o no?”, ha detto la Venier un poco spazientita. Arisa a quel punto ha detto:“Io sì, sono fidanzata con lui; lui no, non lo è con me. Io invece sì”.

Una storia davvero strana alla quale nemmeno Mara Venier è venuta a capo. Insomma i due ci sono o ci fanno?