Infortunio sul lavoro nel Nolano, operaio di 56 anni muore in ospedale News 16 Marzo 2022 17:13

E’ morto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale un operaio di 56 anni che era giunto al pronto soccorso del noscomio di Nola. Nella tarda mattinata era tato trasportato d’urgenza presumibilmente per un infortunio di lavoro.

L’incidente sarebbe avvenuto in una ditta di San Gennaro Vesuviano che si occupa di logistica. La vittima si chiamava Dakaj Mynyr ed era un operaio regolarmente assunto. Non è ancora chiara la dinamica, né per ora si sa dove sia avvenuto l’incidente.

La salma del 56enne è stata trasferita presso il policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia. Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.