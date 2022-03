0 Facebook Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, le parole della moglie: “Un momento di difficoltà, l’unico uomo che mi fa stare bene” Spettacolo 16 Marzo 2022 17:18 Di redazione 2'

Sono settimane ormai che serpeggia l’idea di una crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. L’opinionista del Grande Fratello Vip avrebbe confermato questi rumors con un post-dedica.

La sue dedica però non è per il marito, ma per il figlio, Davide Bonolis, che compie 17 anni. La produttrice televisiva ha scritto una dedica su Instagram che fa pensare che le cose in famiglia non vanno benissimo:

“Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. Davide sei l’uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo”.

Queste belle parole per il figlio fanno intendere però che qualcosa non vada con Paolo Bonolis. Non dovrebbe essere lui l’unico uomo che riesce a guardarla e a farla stare bene? Insomma un momento complesso se consideriamo che il conduttore ha scritto per la moglie una dedica senza ricevere mai risposta. Eppure Sonia sui social ci sta eccome. Proprio lei cercò di mettere freno alle voci di crisi a Verissimo: “Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è”.