Accoltella il padre della fidanzata dopo una lite, non approvava relazione con la figlia Cronaca 16 Marzo 2022

Lite tra suocero e genero degenera e finisce nel sangue. E’ accaduto a Sarno, in provincia di Salerno, dove un giovane di 30 anni ha accoltellato il padre della fidanzata che da tempo si opponeva alla sua relazione con la figlia.

Accoltella il suocero a Sarno, fermato dai carabinieri

La violenza si è consumata nella mattinata di martedì in via Tortora, nel centro storico del comune nel Salernitano. Il ragazzo e l’uomo, 50 anni, hanno iniziato a discutere finché il primo non ha estratto l’arma e ha colpito più volte il padre della fidanzata.

L’uomo è stato trasportato in ospedale con diverse ferite, non è in pericolo di vita. In ospedale sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato la vittima e successivamente identificato e rintracciato il 30enne, che è stato fermato.