Mugnano, arrestato ladro di marmitte: girava con moglie e figlio per eludere i controlli

Sono le tre di notte e i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli controllano il territorio. In giro però non ci sono solo i militari ma anche coloro i quali vivono la notte per delinquere. La gazzella sta percorrendo via Montale – la parallela poco distante la centralissima via Napoli – e lì notano un uomo a terra.

Sta smontando la marmitta di un’utilitaria parcheggiata davanti a un condominio. Il cercatore di palladio viene bloccato e arrestato. Si tratta di Giovanni Zinno, 32enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Zinno girava in auto con sua moglie e il figlio neonato di 5 mesi. Probabilmente lo faceva per eludere i controlli.