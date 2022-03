0 Facebook Luca si alza dal letto per andare in bagno e muore: era padre di un bimbo piccolo Cronaca 14 Marzo 2022 12:58 Di redazione 1'

Luca si è alzato dal letto per andare in bagno nel cuore della notte, ma non è riuscito nel suo intento. L’uomo, 40 anni, è stato colpito da un malore nel cuore della notte, probabilmente intorno alle 4, ed è deceduto.

A trovarlo senza vita sono stati i familiari, secondo quanto riporta Paesenews.it, che hanno sentito nel cuore della notte un terribile tonfo. I parenti di Luca hanno poi ritrovato il corpo sul pavimento e lanciato l’allarme. Sul luogo del dramma sono subito accorsi ambulanza e carabinieri. I sanitari però non hanno potuto soccorrere l’uomo, hanno solo constatato il decesso.

Luca Rafeli era originario di Sant’Ambrogio sul Garigliano, in provincia di Frosinone, ma da tempo era residente nell’Alto Casertano. La sua salma è stata condotta presso l’istituto di medicina legale di Cassino mentre la Procura ha chiesto l’autopsia per conoscere con esattezza le cause della morte dell’uomo. L’uomo lascia la compagna e un bambino piccolo.