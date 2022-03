0 Facebook La villa di Volodymyr Zelensky di lusso in Toscana comprata per 3,8 milioni di euro News 3 Marzo 2022 16:24 Di redazione 2'

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha una villa extra lusso in Toscana, a Forte dei Marmi. Il leader della resistenza di questa guerra è alla guida della Ucraina dal 2019, da quando ha ottenuto il 73% delle preferenze alle elezioni. Non tutti sanno che ha una casa di proprietà in Italia acquistata da una società immobiliare italiana che appartiene al leader ucraino.

La villa di Zelensy a Forte dei Marmi

La lussuosa villa è stata acquistata nel 2015 per un valore di 3,8 milioni di euro, ha dieci stanze e sembrerebbe però che la famiglia del presidente non ci sia mai stata, ma l’abitazione verrebbe fittata. Secondo quanto riportato nel 2019 dal sito Slidsvo.Info pare che i coniugi non avessero dichiarato l’immobile.

Ad ogni modo la villa si trova in una zona molto apprezzata dai nuovi ricchi dell’Est, quella di Vittoria Apuano. La villa ha un’architettura moderna e non ha un aspetto, perlomeno dall’esterno, molto lussuoso. Ha una linea semplice e austera, ai tempi in cui Zelensky l’acquistò c’è chi disse che l’aveva pagata troppo. L’abitazione ha 15 stanze, una piscina e un giardino con degli storici cipressi. Ma il presidente ucraino e la moglie non sarebbero mai stati visti in zona, c’è chi sostiene invece che Zelensky sia stato avvistato in passato in un lido extra lusso, l’Alpemare di proprietà di Andrea Bocelli, mentre si godeva un po’ di relax. Al momento però non ci sarebbero prove.