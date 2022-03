0 Facebook Giugliano tenta di uccidere il suocero, poi la fuga: arrestato dopo oltre un anno di latitanza Tenta di uccidere il suocero. I fatti risalgono al luglio del 2020. Il 25enne rom è finito in manette dopo essere stato latitante Cronaca 3 Marzo 2022 09:27 Di redazione 1'

Un 25enne domiciliato nel campo rom di Giugliano in Campania (in provincia di Napoli), latitante da luglio 2020 è stato arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio del suocero.

Tenta di uccidere il suocero

I fatti risalgono al 9 luglio 2020, quando il 25enne ha esploso 6 colpi di pistola all’indirizzo del suocero, ferendo una terza persona alle gambe. Il 25enne è stato localizzato dai Carabinieri della sezione operativa di Giugliano in un casolare isolato nella campagna di Aprilia (in provincia di Latina), in compagnia di altri connazionali.

Tenta di uccidere il suocero: l’arresto

Tra questi anche un 49enne domiciliato a Torino, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano in quanto condannato a 9 mesi di reclusione per utilizzo indebito di carte di credito e pagamento, che si era reso irreperibile dal 2013. I due, notata la presenza dei Carabinieri, hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati e arrestati.