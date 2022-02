0 Facebook Napoli, cuoca di 22 anni aggredita e molestata in un locale: presa a testate in faccia Cronaca 27 Febbraio 2022 18:23 Di redazione 1'

Un fatto assurdo è avvenuto a Napoli dove la cuoca 22enne di un ristorante del centro storico è stata presa a testate in faccia. Un cliente, arrabbiato per un ordine sbagliato, avrebbe aggredito la zia della ragazza suscitando in lei la voglia di protezione. A quel punto l’uomo ha molestato la ragazza e l’ha colpita.

Il cliente imbizzarrito ha preso a testate in faccia la ragazza per poi andare via senza prestare soccorso. La ragazza ha scritto una lettera a Fanpage.it sull’episodio avvenuto venerdì 25 febbraio.

La ragazza è stata portata presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per essere medicata. Le è stato diagnosticato un trauma cranico e la rottura del setto nasale con 25 giorni di prognosi. Nella lettera a Fanpage.it ha scritto: “Ho sempre odiato la violenza. Da un uomo a una donna è ancor più inaccettabile”. La Polizia di Stato indaga per accertare il caso.