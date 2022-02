0 Facebook Mara Venier, la spiegazione dopo la furia: “La verità è che mi invidiano ma me ne frego” Spettacolo 27 Febbraio 2022 19:12 Di redazione 1'

Mara Venier, la spiegazione dopo la furia: è tornata in tv la domenica dopo la caduta che le aveva provocato un trauma e una contusione. Presente dopo 8 anni a Venezia per la festa in maschera, ha fatto una storia su Instagram che ha lasciato tutti interdetti.

In un’intervista per il settimanale Oggi, la conduttrice di Domenica In ha raccontato:

“Mi rendo conto che sentendo la responsabilità del programma, faccio troppo. Corro di qui e di lì. Ma stavolta penso di aver imparato la lezione. Io devo imparare a prendere. Faccio così da tutta la vita” ha aggiunto. Poi l’aneddoto riconducibile alla foto pubblicata ieri: “Sono invidiata perché a settant’anni sono sommersa di proposte di lavoro, sono circondata da calore, la sfiga la metto in conto, ma me ne frego”.