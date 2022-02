0 Facebook Divorzio Totti-Ilary, la conferma: “Si sapeva già, Francesco sta andando via di casa, tornerà a Casal Palocco” Spettacolo 26 Febbraio 2022 18:47 Di redazione 2'

La smentita di Francesco Totti non ha messo del tutto a tacere i rumors sulla fine del matrimonio tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi. I due. 20 anni insieme, pare stiamo divorziando. Un amico dell’ex giallorosso ha raccontato al settimanale Di Più alcuni dettagli sulla crisi della famosa coppia.

Francesco Totti e Ilary Blasi

“La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”, ha fatto sapere la persona vicina a Totti, che ha raccontato di una crisi iniziata la scorsa estate con relativa separazione in casa e l’ex calciatore pronto a lasciare casa. “Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati. Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”.

Non si conoscono con certezza i motivi della crisi. Si parla di incomprensioni, malumori e frequentazioni di lui con una certa Noemi e di lei con un attore italiano molto noto, Luca Marinelli. Il Corriere della Sera ha parlato inoltre di presunti problemi economici infatti la famiglia Blasi avrebbe nelle proprie mani il patrimonio di Totti.