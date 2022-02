0 Facebook C’è Posta per Te, Annalisa e Sebastiano, lei chiude la busta: cosa è successo dopo la puntata Spettacolo 27 Febbraio 2022 13:08 Di redazione 2'

Una storia particolare quella di Sebastiano e Annalisa, raccontata a C’è Posta per Te, originari di Siracusa. I due si sono lasciati per le troppe intromissioni della famiglia di lui e così il ragazzo, 37 anni, ha deciso di riprendere la relazione rivolgendosi a Maria D eFilippi.

Sebastiano, già padre per una relazione precedente, aveva deciso di rifarsi una vita con Annalisa ma, una famiglia che la giudicava male ovvero quella di lui, non le ha permesso di andare avanti. “Lui non prende mai una decisione”, ha sottolineato. “Suo padre lo chiama e gli dice, a 37 anni, di tornare a casa, lui lo fa. Nemmeno a 18 anni io mi facevo trattare così”, ha aggiunto la ragazza che è parsa molto combattuta sulla scelta da fare. “L’amore non può svanire, svanisce la pazienza”.

C’è Posta per Te, Annalisa e Sebastiano: cosa è successo dopo

“Tu dici che con me sei sempre stata male in questi due anni, che non ti sei divertita…“, ha azzardato Sebastiano. “Vedi Maria? – la replica della 25enne -. Io dico A e lui capisce B”. “Tu dovevi avere il polso più fermo. Se lo avessi avuto, non saremmo qui”, ha ribadito Annalisa che ha poi deciso di non aprire la busta: “Si, voglio chiudere. Se la apri vuol dire che accetto di nuovo tutto, so che ora non cambierà nulla con la sua famiglia”. “Io ho tagliato i rapporti con la mia famiglia, sono andato a vivere da solo. Sono cambiato, ora ho la mia vita e la mia casa, e sono tranquillo. Lo capisci?”, ma Annalisa non ne ha voluto sapere.

Secondo alcune testate locali siciliane i due si sarebbero dati tempo per spiegarsi dopo il programma. Annalisa e Sebastiano avrebbero provato ulteriormente a chiarirsi per provare a fare pace in maniera definitiva.