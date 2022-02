0 Facebook Una bambina di Kiev, la lettera che scuote tutti: “Mamma mi sveglia, ci bombardano. Aiutateci, questa è casa nostra” News 25 Febbraio 2022 16:31 Di redazione 2'

Ha 1 anni e vive a Kiev. Daryna, figlia di un diplomatico e un avvocato. Scrive una lettera, è molto arrabbiata. Questo il testo della bambina inviato al Corriere della Sera. Racconta di una vita normale, la scuola, gli amici , lo sport. Poi qualche settimana fa i genitori e dicono di preparare lo zainetto salva vita, ma non sapeva che l’avrebbe utilizzato. E poi la rabbia nei fronti di Putin.

“Ciao, il mio nome è Daryna Biletska, ho 11 anni e sono una bambina di Kiev . Ieri, 24 febbraio 2022, mia mamma mi ha svegliato alle 05:55 della mattina e mi ha detto: «Hanno iniziato a bombardare»”. Inizia così la lettera della bambina. Traspare tutta la sua delusione e quella vita che chi sa se tornerà più come era prima.

Poi continua, se la prende con i più grandi: “Sono arrabbiata con Putin perché questa è casa nostra e non ha diritto di portarcela via. Dopo due anni di lockdown ora abbiamo anche la guerra. Noi bambini vogliamo uscire e andare a giocare. Ci facciamo compagnia su whatsapp ma non è la stessa cosa. Mia mamma e mio papà sono a casa con me e mia sorella che ha 16 anni. Ieri, dopo i primi bombardamenti, papà è andato al lavoro, è un diplomatico, ho avuto paura che non tornasse a casa, ma poi è tornato e mi sono tranquillizzata. Mi chiedo se veramente dovremo andare via da Kiev. Ora i russi sono in città e noi non usciamo di casa. I miei genitori vogliono rimanere qui, anche io. Non so se questo è il posto giusto per chiedere all’Europa e all’America di aiutarci davvero, con le armi intendo. Ma se potete, venite qui“. La paura di morire, di non vedere più il papà, e poi la richiesta d’aiuto all’America e all’Europa.