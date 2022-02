0 Facebook È morta la piccola Emma Di Carlantonio, dramma a San Benedetto del Tronto: la febbre alta e la tragedia È morta la piccola Emma Di Carlantonio. La piccola era originaria della piccola località marchigiana. Il decesso all'ospedale di Ancona Cronaca 18 Febbraio 2022 20:41 Di redazione 1'

Una triste notizia riportata da Il Roma, ha sconvolto l’intera comunità di San Benedetto del Tronto. La piccola cittadina delle Marche è distrutta dal dolore per la perdita di un piccolo angelo. Ha infatti perso la vita una bambina di due anni.

È morta la piccola Emma Di Carlantonio

Si chiamava Emma di Carlantonio ed è deceduta presso l’ospedale Salesi di Ancona. Le sue condizioni di salute sono precipitate all’improvviso. Prima una febbre alta e poi un grave quadro clinico, fino al tragico epilogo. Ad aver stroncato la bimba potrebbe essere stata un’infezione letale o una leucemia fulminante.

È morta la piccola Emma Di Carlantonio: il post della madre

“Amore mio grande te ne sei andata. Spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre“, queste le parole della donna che hanno commosso tutti.