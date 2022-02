0 Facebook Cecilia Rodriguez attacca Delia Duran: “Ma quale amore libero? Sud americana non è questo” Spettacolo 18 Febbraio 2022 16:23 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez non ci sta e dopo l’ennesima dichiarazione di Delia Duran al Grande Fratello Vip sbotta. La concorrente venezuelana avrebbe offeso la cultura sudamericana, secondo quanto afferma la ragazza. Dopo l’ennesima attribuzione del significato di amore libero alla cultura del Sud America, la sorella di Belen non ci sta più.

Cecilia Rodriguez attacca Delia Duran

“Non è vero che siamo così”, dichiara Cecilia. “Devo difendere la mia cultura. Ho sentito tante volte in questo Grande Fratello dire ‘io sono sud americana, noi siamo così’. Non è vero, a livello culturale siamo diversi perché gli europei sono meno calorosi rispetto a noi, noi siamo più per il contatto, per baci e abbracci. Siamo nati con la musica, balliamo, anche con movimenti sensuali. Non confondiamo però. Non voglio fare polemica ma chiarezza, mi sono sentita offesa nel sentire quella cosa. Siamo un po’ più aperti sicuramente, io sono sud americana e non sono così aperta nell’amore, per me è quello tradizionale, da condividere con una sola persona. È libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che vuoi al fianco. Libero in quel senso, non libero di andare con altre persone. Quello non è amore libero”.

Insomma ci pensa la Rodriguez a mettere le cose in chiaro. Infatti Delia Duran, con il marito Alex Belli, ha rapporti insieme ad altre persone ma Cecilia afferma che questo sicuramente non è l’idea di amore legata alla loro cultura, mas solo al loro modo di vedere l’amore.