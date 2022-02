0 Facebook Violentano più volte donna dopo serata in un locale, arrestati tre ventenni: uno studiava per diventare carabiniere Cronaca 17 Febbraio 2022 18:26 Di redazione 2'

Tre ragazzi ventenni conoscono donna in un locale, la fanno salire nella loro auto e la violentano. Avrebbero abusato di una donna di circa 40 anni, conosciuta poco prima in un locale, dopo averla costretta a salire in auto con loro avrebbero abusato di lei e poi, giunti in una zona periferica, l’avrebbero violentata nuovamente e picchiata con calci e pugni.

E’ questa l’accusa di violenza sessuale nei confronti di tre ragazzi 20enni – due di San Giovanni Rotondo ed uno di San Marco in Lamis, nel Foggiano – sono stati arrestati in seguito a un’ordinanza emessa dal gip di Foggia. L’episodio risale allo scorso 27 gennaio. Grazie alla denuncia della vittima gli investigatori sono riusciti a identificare il gruppo di tre ragazzi.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i tre giovani avevano trascorso la serata con la vittima, appena conosciuta. Quando sono usciti dal locale, i tre l’hanno costretta a salire in auto con la forza. Le violenze sessuali piu’ gravi – sottolineano gli investigatori – sarebbero state commesse nell’auto da parte di uno dei tre ragazzi. Giunti in una zona buia e periferica, i tre avrebbero poi fatto scendere la vittima dalla macchina e, dopo averla minacciata e dopo aver abusato nuovamente di lei, l’avrebbero colpita con calci e pugni.

Sembrerebbe che uno dei ragazzi del branco stesse studiando per superare il concorso da Carabiniere. Ascoltati dal gip nell’interrogatorio di garanzia i tre giovani, accusati di violenza sessuale di gruppo, si sono avvalsi della facolta’ di non rispondere. I tre, tutti incensurati, sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona mentre costringono con la forza la donna a salire con loro in auto.