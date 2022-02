0 Facebook GFVip, Alex e Delia si baciano, Soleil reagisce male: “Non sei più quello di prima” Spettacolo 16 Febbraio 2022 15:00 Di redazione 2'

Il triangolo esplode nella casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli è rientrato nella casa più spiata d’Italia dove nel frattempo è entrata la moglie, Delia Duran. Subito parte il confronto con la modella e l’influencer, Soleil Sorge, ma nella notte esplode la passione.

Notando un atteggiamento dell’uomo completamente diverso, Soleil annuncia: “Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… L’essenza di tutto quello che eri non c’è. Ti freni costantemente soprattutto quando c’é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti“. Belli risponde: “Il mio rapporto e quello che provo nei tuoi confronti è completamente invariato”.

GFVip, Alex e Delia si baciano, Soleil reagisce male

Intanto Belli cerca di recuperare il rapporto con la moglie tra chiacchiere, baci infuocati e passione sotto le coperte. Nonostante ciò Delia pare non sia certa di voler tornare con il marito e lasciarsi andare completamente. “Sono lo stesso uomo che hai conosciuto tre anni e mezzo fa, che non ha nessun tipo di sbandamento, sono qua per te!” e aggiunge: “L’unico intento che ho è stare qui, amarti e farti sentire tutto il mio amore”.