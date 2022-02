0 Facebook Francesco Facchinetti umilia Orietta Berti al “Cantate mascherato”, Milly Carlucci interviene indignata Spettacolo 12 Febbraio 2022 15:57 Di redazione 1'

Momento di gelo in studio per una battuta infelice di Francesco Facchinetti al “Cantante mascherato”, la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Il cantante e produttore musicale ha inveito contro Orietta Berti rilasciando una dichiarazione per nulla carina.

Nella prima puntata della seconda edizione del “Cantante mascherato” Orietta Berti infatti si è lesività vestiti da Lumaca. A un certo punto Facchinetti, nel commentare la Berti, si è lasciato andare con una battuta per nulla felice e ha detto: “A parte – ha spiegato – che sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti… Cosa molto interessante”.

Milly Carlucci lo interrompe e interviene con un “No”. Pubblico di stucco come gli altri giudici, CaterinaBalivo e Arisa.“Fa ridere..”. commenta Facchinetti, “Ma io non l’ho capita!”, commenta Arisa. Insomma un momento di forte imbarazzo per la diva.