Bambino di un anno ingoia la batteria di un orsacchiotto e muore con un buco nel cuore
11 Febbraio 2022

Hanno scelto di staccare il respiratore i genitori di un bambino di un anno che aveva mangiato la batteria presente in un pupazzo orsacchiotto. Una piccola pila a litio che si trovava nel gioco.

Come riporta il Messaggero, il piccolino ha ingerito la pila e quando è giunto in ospedale non c’era più nulla da fare. Il sangue era diventato acido e non si coagulava, ferite da ustioni nel corpo a causa del litio e un buco nel cuore.

Verso la fine di dicembre 2021 i due genitori del piccolino hanno deciso di mettere fine alla vita del piccolino spegnendo il respiratore artificiale. A distanza di tempo dalla tragedia, dopo aver seppellito il piccolino, i genitori hanno deciso di sensibilizzare tutto proprio su questo argomento ovvero l’eliminazione di batterie a bottoni dai giochi dei bambini. “Sono ovunque. Nei giochi per i bambini, nei biglietti di auguri, nelle scarpe con le luci, nei termometri, nelle penne”, dichiara il papà del bimbo morto.