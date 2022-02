0 Facebook Forte scossa di terremoto a Reggio Emilia, magnitudo tra 3.9 e 4.4 News 9 Febbraio 2022 20:22 Di redazione 1'

Trema la terra in Italia. Una forte scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti prima delle 20.00 in provincia di Reggio Emilia. La prima stima provvisoria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riportato una magnitudo tra i 3.9 e i 4.4. L’analisi definitiva ha poi confermato una magnitudo di 4.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Emilia

La notizia della forte scossa di terremoto è stata dall’Ingv su Twitter. Stando alle diverse segnalazioni sui social, la scossa di terremoto sarebbe stata sentita in modo forte a Bologna, Modena Luzzara e Parma. Al momento non si registrano danni o persone ferite. La scossa è avvenuta a 4 km da Bagnolo in Piano a una profondità di 7 km.

Ma sono tantissime le segnalazioni sui social da parte degli utenti spaventati per il forte sisma. Il terremoto pare essere stato breve ma la forza è stata avvertita tutta, spaventando non poco la popolazione che ha subito ricordato il sisma di dieci anni fa.

