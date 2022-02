0 Facebook “Mi sento male” e cade a terra, farmacista eroe salva la vita di un uomo a Napoli Farmacista salva la vita di un uomo. La vittima si è sentita male all'improvviso dentro l'ufficio postale. L'intervento decisivo Cronaca 9 Febbraio 2022 18:09 Di redazione 2'

Una persona che si è sentita male nell’ufficio postale di via Posillipo e una farmacista che si è immediatamente recata sul posto per salvarle la vita. Protagonista la dottoressa Marcella Colucci.



Questo è il racconto della dottoressa fatto a Il Mattino: “Stavo lavorando in farmacia impegnata al banco, quando delle persone, urlando, ci hanno chiesto aiuto dal vicino ufficio postale. Mentre il mio collega ha immediatamente chiamato i soccorsi io mi sono precipitata sul posto qui accanto, dove ho trovato questa persona anziana sdraiata per terra priva di conoscenza“.



“Il battito era lievissimo, mi sono accostata per sentire il respiro, quindi ho iniziato a praticare il massaggio cardiaco ed ho attivato tutte le manovre di pronto soccorso che avevo appreso al corso di formazione organizzato dall’ordine dei farmacisti in collaborazione con il prof. Maurizio Santomauro. È stato emozionante quando alla sessantesima ‘spinta sul petto’, come da protocollo, mi ero fermata un attimo e proprio in quel momento la persona è rinvenuta. Pochi istanti dopo sono arrivati i soccorsi“.